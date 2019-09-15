المومني: شركة الكهرباء تهدر الطاقة في شوارع الزرقاء

إحسان التميمي

الزرقاء- طالب رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني شركة الكهرباء الاردنية وقف هدر الطاقة الكهربائية المتمثلة بإنارة بعض شوارع المدينة خلال فترات الصباح والظهيرة.

وقال المومني، إن البلدية قامت برصد ميداني موثق لهدر الطاقة الكهربائية في انارة عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية خلال ساعات الصباح والظهيرة من قبل شركة الكهرباء.

وأضاف المومني انه خاطب شركة الكهرباء بالعديد من الكتب الرسمية مزودة بالصور والرصد الميداني لوقف الهدر الذي يتسبب برفع قيمة فاتورة الانارة على البلدية دون وجه حق.

ولفت المومني ان شركة الكهرباء تحاول تجاوز البلدية بما يتعلق بابرام اتفاقيات احادية الجانب مع شركات الاتصالات بخصوص تطوير مشروع الالياف الضوئية عدا عن الاشكال القائم بين البلدية والشركة بشأن عدادات الكهرباء التي لا تعكس الرقم الحقيقي وخلافا عن المعلن من الشركة ما يؤثر على عوائد النفايات ويحرم البلدية من ايراد مالي هي بامس الحاجة اليه لتطوير الخدمات.

واشار المومني بأن الاتفاقيات المتعلقة باعطاء اراضي للشركة لغايات اقامة وانشاء محولات لخدمة الاحياء يؤثر سلبا على البلدية ويؤدي الى نقصان قيمة تلك الاراضي كونها تؤجر بمبلغ 5 دنانير سنويا لغايات استكمال عقود الايجار مع ان هذا يجب ان يخضع لمعايير اخرى منها سعر الارض والضرر الذي لحق نتيجة الاقتطاع لاقامة محول ونقصان قيمة الارض.

وأكد المومني ان البلدية لن تقف مكتوفة الايدي لدفع قيمة الفواتير بدون احقية مطالبا الشركة التوقف عن هذه السياسات اتجاة بلدية الزرقاء والامتثال للكتب الرسمية.

يذكر بأن بلدية الزرقاء قامت بمخاطبة وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري للاطلاع على ما تقوم به شركة الكهرباء للحفاظ على اموال البلدية.