المومني والعرموطي “ثالث ورابع” بطولة الشراع للفروسية

عمان – الغد – فاز الفارسان محمد المومني وسارة العرموطي، بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، لمسابقة فئة الشباب على حواجز بإرتفاع 130 سم، في انطلاقة فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان الشراع الدولي للفروسية في نسخته الرابعة، التي تقام على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، وبإشراف الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتمكن الفارس المومني من إحتلال المركز الثالثة لمسابقة فئة 130 سم (فئة الثلاث نجوم)، بفيما حلت الفارسة العرموطي بالمركز الرابع لذات الفئة.