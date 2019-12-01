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المونتينيغري نيبوشا مدربا للأهلي القطري

منذ ساعتين

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الدوحة – أعلن الأهلي القطري رسميا تعاقده مع المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش، مدرب النادي الصفاقسي التونسي السابق، لتولي تدريب فريقه في المرحلة القادمة خلفا للإسباني روبين دي لا باريرا.

وأورد الحساب الرسمي للأهلي على (تويتر) أن: “النادي الأهلي يتعاقد مع المدرب نيبويشا يوفوفيتش لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للاسباني روبين دي لا باريرا إلى نهاية الموسم قابل للتجديد، بحضور المدير التنفيذي عارف عبدالرحمن”.

وكان الأهلي قد تخلى عن دي لا باريرا في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد خسارة ودية ثقيلة أمام الريان 1-4، زادت من تأزم الوضع في الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري المحلي برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

وسيكون الأهلي الفريق العربي السابع الذي يشرف عليه يوفوفيتش (45 عاما) بعد كاظمة الكويتي (2012 -2013 كمساعد للمدير الفني) وهجر السعودي (2014-2015) والفيصلي الاردني (2017 و2018) والزمالك المصري (2017-2018) والشرطة العراقي (2018-2019) والصفاقسي التونسي (2019). (أ ف ب)

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