الموندو.. عقد ميسي مع برشلونة الأغلى في تاريخ الرياضة

مدريد – نشرت صحيفة (الموندو) الإسبانية تفاصيل مثيرة من العقد الحالي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، الممتد على مدار أربعة مواسم بدءا من موسم 2017/2018 وحتى يونيو/حزيران 2021 تكشف حصوله على ما يزيد عن نصف مليار يورو، وتحديدا 555 مليونا و237 ألفا و619 يورو في مجمل هذه الفترة، ما يجعله “أغلى تعاقد في تاريخ الرياضة”.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في عددها الصادر الأحد عن بنود هذا العقد، موضحة أن هذه القيمة المالية الإجمالية تتضمن الراتب الثابت للمهاجم الأرجنتيني وحقوق الصورة، وسلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين، وبدلات، ومجموعة من المتغيرات تحدد على أساس أهداف متباينة.

وطبقا للصحيفة، فإن صافي القيمة عقب احتساب الضرائب وكذلك خصومات الضمان الاجتماعي، ستصل إلى أكثر من نصف هذا المبلغ: حوالي 297 مليون يورو.

ولدى (الموندو) نسخة من العقد الذي وقعه “البرغوث” مع النادي الكتالوني في 25 من نوفمبر/تشرين ثان 2017، والذي وصفته بـالتعاقد “الأعلى قيمة في تاريخ الرياضة”، وقد ظل محتواه- بحسب الصحيفة- سرا حتى اليوم. (إفي)