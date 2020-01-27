الموهبة في خدمة المجتمع.. يدعم الأفكار والمشاريع الشبابية

عمان- الغد- وفر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، دعماً لمشاريع عديدة، منها مشروع تحفة الخط العربي، ومشروع فرقة معان المسرحية.

يأتي ذلك في إطار تكريس مبدأ دعم الأفكار والمشاريع الشبابية الخلاقة من خلال تقديم الحوافز للمبدعين في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح مسؤول مشروع تحفة الخط العربي، محمد حماد، أن المشروع يهدف لبناء جيل صاعد يعي جمالية الخط العربي الأصيل، ولنشر أسلوب الفن بالخط، لاسيما أن الخط يشتمل بنقشه على كل الفنون، وبالتالي يُنشئ جيل يكتب بجمالية.

وأشار حماد إلى دور الصندوق في توفيره الدعم والتوجيه لتنفيذ أهداف المشروع، وتقديم الإرشاد لتفادي العقبات من قبل اللجنة الفنية، بما يعزز الوعي الثقافي والفني بين الشباب لخلق فضاءات لتبادل الآراء الثقافية فيما بينهم.

وقالت مسؤول مشروع فرقة معان المسرحية، يارا نعيمات، إن المشروع يسلط الضوء على قضايا المجتمع، مستقطباً بذلك الفئات العمرية من (14-17) عام من خلال عروض مسرحية تفاعلية، يكون الجمهور جزء من العرض فيها.

وأضافت أن المشروع جاء ليعزز مفهوم الوحدة بين أطياف المجتمع من خلال مواضيعه المسرحية، لتكون بذلك أول فرقة في معان والجنوب تضم أفرادها من مختلف الفئات ومن الجنسين، لإنتاج أعمال فنية إبداعية تساهم في إثراء القيم والممارسات، وتكون منطقة الجنوب حاضنة للثقافة والفنون الهادفة.

يذكر أن الدورة السابعة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع الهادف إلى إتاحة المجال للشباب للتعبير عن أنفسهم وقضايا مجتمعاتهم المحلية، تستقبل حالياً الأفكار والطلبات لغاية 22/2

لتفاصيل أوفى والتقدم للمشروع:

http://join.kafd.jo/