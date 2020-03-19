“المياه”: إجراءات معالجة “الصرف الصحي” تنسجم مع معايير مواجهة كورونا

إيمان الفارس

عمان – انسجمت إجراءات قطاع المياه الأردني بخصوص الحرص على تطبيق خطة احترازية في جميع منشآت معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة لضمان نوعية المياه المعالجة والخارجة من تلك المحطات، والتوصيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا.

وفيما أوصت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، في التقرير الصادر عنها مؤخرا، والذي تناول إرشادات للعاملين في مياه الصرف الصحي لمواجهة فيروس كورونا أو COVID-19، بضرورة ضمان استخدام مشغلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي، الضوابط الهندسية والإدراية اللازمة وممارسات العمل الآمن، أكدت وزارة المياه والري مضيها ضمن إجراءات فاعلة للتأكد من جودة نوعية المياه الخارجة من محطات المعالجة وحسب المواصفات المعمول بها.

وبهذا الخصوص، قال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريحات لـ “الغد”، إن الخطة الاحترازية التي تمضي بها الوزارة تضمن تحقيق رقابة صارمة ودورية على فحوصات المياه والمياه المعالجة في محطات الصرف الصحي بكافة أنواعها الكيميائية والجرثومية وغيرها.

وشدد سلامة على استنفار طواقم وزارة المياه والري لتقديم خدماتها على أفضل وجه، وإعادة إيصال المياه لأي مواطن انخفضت قيمة فاتورة المياه لديه عن 300 دينار خلال الأشهر الستة الماضية، في خطوة نحو تمكينهم من القيام بكافة عمليات التنظيف والتعقيم اللازمة انسجاما والخطة الاحترازية من تفشي فايروس الكورونا.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه إدارة السلامة والصحة المهنية، أن الفيروسات التاجية (من أنواع فيروسات التهاب القصبات المعدي)، عرضة لنفس تقنيات التطهير المستخدمة حاليا في قطاع الرعاية الصحية، وسط توقعاتها أن تكون ظروف التطهير الحالية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي كافية، اشترطت أن يشمل ذلك شروطا لممارسات مثل الأكسدة باستخدام هيبوكلوريت (أي مبيض الكلور) وحمض الخليك ، بالإضافة إلى التعطيل من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وهو ما يتسق والتعليمات المشددة التي وجهها وزير المياه والري رائد أبو السعود إلى كل من سلطة المياه واداراتها وكافة شركات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، على تطبيق خطة احترازية في جميع منشآت معالجة مياه الصرف الصحي، بهدف ضمان المحافظة على نوعية المياه الخارجة من المحطات.

وشملت الخطة الاحترازية لوزارة المياه، وجوب إضافة مادة الكلورين او صوديوم هيبوكلورايد لضمان التخلص من البكتيريا وكذلك الفيروسات المختلفة، وفق أمين عام وزارة المياه علي صبح الذي أكد استمرارية مختبرات سلطة المياه في تطبيق أعلى المعايير التي تضمن تحقيق رقابة صارمة ودورية على فحوصات المياه والمياه المعالجة في محطات الصرف الصحي بكافة أنواعها وتطبيق خطة مأمونية سلامة الشرب التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وكذلك برنامج متابعة كل قطرة المياه من المصدر وحتى عداد المواطن بهدف الحفاظ والتأكد من سلامة نوعية المياه والمياه المعالجة ومراقبة المصادر المختلفة.

وأشار صبح، في تصريحات سابقة، لوجود 33 محطة مياه لمعالجة مياه الصرف الصحي، تطبق برامج صارمة، بالإضافة لبرامج رقابية مشددة لضمان توافقها مع المواصفة القياسية للمياه المستصحلة رقم 893 للعام 2006.

وفي سياق متصل، أوضح اتحاد بيئة المياه (WEF)، الذي أصدر مؤخرا دليلا بعنوان “محترف المياه لكوفيد-19″، أنه رغم إيجابية توصيات (OSHA) بشكل عام، إلا أنه قد يكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لبعض المطهرات.

وقال (WEF) “قد يكون هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث بشأن المطهرات مثل حمض فوق الخليك والكلور المشترك (الكلورامين)، حيث تفتقر البيانات الخاصة بالفيروس التاجي أو تشير الدلائل إلى قابلية أكبر للتطهير مقارنة بالفيروسات.

ورغم عدم اختبار الفيروسات التاجية، وجد أن حمض البيرسيتيك لديه بعض الفعالية ضد بعض الفيروسات غير المغلفة (على سبيل المثال: النوروفيروس) والمعروف أنها أكثر مقاومة من الفيروسات المغلفة، بحسب اتحاد بيئة المياه.

وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي، مستندا لبحث سابق، أنه في غياب التطهير المناسب، وفي ظل استمرار وجود بدائل للفيروس التاجي والسارس في مياه الصرف الصحي، من إمكانية عيش الفيروسات في مياه الصرف الصحي لساعات أو حتى أيام.

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