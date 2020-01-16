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المياه : إزالة 3 اعتداءات جديدة على خط ناقل الديسي بالقطرانة

منذ 55 دقيقة

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عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو ضبطت وأزالت (3) اعتداءات على خط ناقل مياه الديسي في منطقة القطرانة بمرافقة امنية من كوادر شرطة القطرانة .
وبينت الوزارة ان الاعتداءات الثلاثة التي تمت ازالتها صباح اليوم الخميس بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة بأقطار 3 انش لكل اعتداء حيث تم ازالة الاعتداء الاول بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب والثاني قرب مثلث مصنع الاسمنت والثالث في منطقة الجرف قرب كازية المناصير وتواصل الوزارة جهودها مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين حيث تم اصلاح الهوايات المعتدى عليها لضمان اصلاح الخط واعادة الامور الى نصابها .

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