“المياه”.. إعادة الضخ “جزئيا” بعد إصلاح الديسي

الغد- أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن”مياهنا” والكوادر الفنية لدى شركة ديواكو انجزت اصلاح الهواية رقم (51) والتي تعرضت للكسر من قبل مجهولين واوجبت وقف ضخ المياه في منظومة ناقل الديسي وكذلك قامت بعمل صيانة لعدد من الهوايات بين الهواية (40-65) كانت قد تعرضت للعبث خلال الفترة الماضية مؤكدا ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة والخطط العاجلة للتعامل مع هذا الواقع بصورة عاجلة حيث سيتم استئناف الضخ على مناطق الدور في العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة ومحافظات الشمال اعتبارا من اليوم ولو جزئيا .

وبين الوزير ان عمليات الضخ ستبدأ جزئيا خلال الساعات الاولى حيث ستبدأ تصل المياه الى خزان دابوق وخزان ابو علندا اولا ثم الى الخزانات الفرعية في مناطق العاصمة وكذلك الى الخطوط الناقلة باتجاه الزرقاء والشمال مؤكدا ان الكوادر الفنية ستعمل جاهدة على تعويض مناطق الدور هذا اليوم .

واوضح وزير المياه والري ان الطواقم الفنية عملت على مدار الساعة ليلا نهارا لانجاز الاعمال في وقت قصير مشيدا بما تم انجازه مؤكدا ان الوزارة / سلطة المياه ستعمل مع الجهات ذات العلاقة ومع المجتمع المحلي لاتخاذ عدد من الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات .