المياه: إطلاق نار على محطة الكفرين يوقف الضخ عن مناطق بالشونة الجنوبية (صور)

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان اعتداء بإطلاق النار على محطة ضخ الكفرين في منطقة الشونة الجنوبية التي تضم عددا من الآبار، تسبب بتوقف الضخ عن مناطق متعددة في لواء الشونة، وذلك ضمن جملة من المعيقات والتحديات التي تعيق انتظام وصول المياه للمواطنين بشكل طبيعي بسبب الاعتداءات المتكررة على مقدرات ومرافق المياه.

واوضحت الوزارة ان الاعتداء الذي وقع فجر الاربعاء أدى إلى تعطل مرافق المحطة وتوقفها عن العمل، إضافة إلى تعرض المبنى المجاور للمحطة الذي يضم عدد من الموظفين الى عدة أعيرة نارية دون وقوع اي اصابات.

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وإثر الاعتداء توقف الضخ عن مناطق الجوفة، الكفرين، المشرفة، ومنطقة مدرسة الدرك، ومنطقة التموين والمناطق والاحياء المجاورة لها (حي البراج، اسكان الجوفة، طلوع شاهين).

وبينت الوزارة أن هذه الاعتداءات تربك ادوار المياه وضمان ايصال المياه للمواطنين خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تقوم بها كوادرها لتأمين المواطنين بكميات كافية، مبينة ان الاجهزة الامنية المختصة تقوم بالتحقيق بالامر لكشف المعتدين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت الوزارة أنها لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات التي اصبحت تشكل هاجسا حقيقيا في تعطيل جهود تزويد للمواطنين بالمياه، وانها ستعمل بكل جهدها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لحماية مقدرات المياه وتطبيق احكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين، مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة تصل الى خمس سنوات دون استبدالها بغرامة مالية، وغرامات مالية كبيرة.