“المياه”: إعادة الضخ لعمان والزرقاء ومحافظات الشمال

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الديسي ديواكو انهت صباح اليوم الاربعاء جهودها المستمرة منذ صبيحة الاثنين الماضي في اصلاح خط ناقل مياه الديسي في منطقة خان الزبيب الذي يعد اهم منظومات التزويد المائي الاستراتيجية في المملكة واعادت ضخ المياه لمحافظات العاصمة والزرقاء ومحافظات الشمال.

وبينت الوزارة ان الكوادر الفنية بذلت جهود متواصلة لإصلاح الأعطال التي تسبب بها مجهولون في منطقة خان الزبيب بتخريب احد الهوايات الرئيسية داخل احد المناهل المغلقة لتعبئة صهاريج المياه في منطقة مأهولة بالسكان.