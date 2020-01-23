المياه: اتفاقية للاستفادة من رسوبيات السدود لأول مرة في الأردن

عمان- الغد– رعى وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اتفاقية استغلال الرسوبيات في السدود لأول مرة في تاريخ المملكة بحضور امين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز ومساعد الامين العام للسدود المهندس هشام الحيصة وعدد من مسؤولي قطاع المياه ليتم الاستفادة منها في الصناعات الوطنية المحلية بما يتوافق مع برامج الوزارة الهادفة الى اعادة تنظيف السدود لتعزيزها والمحافظة على مخزونها الحي وزيادة السعة التخزينية وتوفير مواد اولية للصناعات المحلية الوطنية بكلف معقولة .

وأكد وزير المياه والري أن الوزارة تسعى الى توسيع شراكتها مع القطاع الخاص المحلي والتوسع في الحصاد المائي من خلال زيادة الطاقة التخزينية في السدود وديمومتها وزيادة عدد الحفائر والسدود الصحراوية، بهدف الوصول الى الاستفادة القصوى من حصاد مياه الامطار الساقط على المملكة والقيام بالاجراءات الفنية اللازمة لضمان استمرارية وادامة السدود ودعم الصناعات الوطنية المحلية بمواد اولية ذات كلفة حيث اثبتت الفحوصات التي اجريت على رسوبيات السدود في بعض المواقع نجاحها وامكانية الاستفادة منها لتكون عنصرا هاما لاستخدامها كمواد اولية في الصناعة وبالتالي مزيد من الانتاج وتوفير منتوجات وطنية ذات جودة عالية.

من ناحيته بين أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز ان السلطة شرعت بتنفيذ برنامج وطني بالشراكة مع الصناعات الوطنية للاستفادة من رسوبيات السدود ولاستيعاب كميات مياه اضافية وتحسين نوعية المياه فيها.

مؤكدا بانه سيتم المباشرة بهذا البرنامج من خلال زيادة التخزين الحي للسدود الذي سيكون له انعكاس على ادامة منشأت السدود والاستفادة من المياه الاضافية في الزراعة وكذلك تطوير الصناعات الوطنية.