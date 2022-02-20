المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري التراكمي إلى 65,2%

قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد الى (65,2%) نحو (5343,8) مليون م3 من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3.

وأضافت أن اعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الـ (24) الماضية في محطة الراجف / معان (17,6) ملم ، حيث بلغت كميات المياه الداخلة الى السدود نحو (745) الف متر مكعب خلال الساعات الـ (24) الماضية وبلغ تخزين السدود صباح اليوم (77,5) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (27,6%) .

وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظة العقبة (11,5) ملم والطفيلة (7,8) ملم ، ومعان (8,3) ملم ، والكرك (6,4) ملم والعاصمة عمان (0,1) ملم، البلقاء (0,1) ملم ،مأدبا (1) ملم ،الزرقاء (1) ملم ، جرش(0,1) ملم ،المفرق(0,3) ملم ، اربد (0,1) ملم ،عجلون(1) ملم .

ونوهت الى ان معدلات الهطول في المملكة بلغت حتى صباح اليوم من المعدل العام للهطول اربد (74,4%) ، عجلون(68,5%) ، جرش(42,1%) ، المفرق (42,8%، عمان (78%)، السلط (86%) ، مأدبا (56,2%) ، الكرك (51,7%) ، الطفيلة (37,5%) ، الشوبك (35,8%) ، معان (61%) ، العقبة (183,8%) .