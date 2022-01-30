المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 53 %

قالت وزارة المياه والري ان الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاحد الى (53,1 %) حوالي (4351 ) مليون متر مكعب من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وان مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من بداية المنخفض الاخير ( 11,5) مليون م٣ دخل منها خلال الساعات ال 24 الماضية نحو ( 2 ) مليون م٣ موضحة انه من بداية موسم الشتاء وحتى صباح اليوم الاحد دخل جميع السدود ما مجموعه (32,5) مليون م٣ .