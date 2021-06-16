“المياه” تباشر بفتح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات التي تقدمت لمشروع الناقل الوطني

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري، إن لجنة الشراء الخاصة لمشروع الناقل الوطني وبموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2443 بتاريخ 2/6/2021 عقدت اجتماعا في مبنى وزارة المياه والري وبحضور كافة الأعضاء حيث تم فتح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات التي تقدمت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني/ العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس محمد ارشيد أمين عام وزارة المياه والري لدراسة طلبات التأهيل المسبق مع الشركات والائتلافات المشاركة بالمشروع.

وقال المهندس محمد ارشيد امين عام وزارة المياه والري، إن هذا المشروع الهام ، يعد من اهم واكبر المشاريع المتعلقة بقطاع المياه وهو من المشاريع الاستراتيجية التي ستعمل على حل جزء كبير من العجز المائي المتوقع في السنوات القادمة .

مشيرا الى أن متابعة حثيثة من قبل إدارة القطاع والحكومة تجري مع المعنيين بالمشروع خطوة بخطوة من اجل سرعة الإنجاز هذا المشروع والبدء بتنفيذه.

وبين المهندس ارشيد انه من المتوقع الانتهاء من عملية التأهيل خلال شهر تموز القادم حيث سيتم فيما بعد إحالة وثائق العطاء للشركات التي سوف يتم تأهيلها علما بان كافة الشركات والائتلافات التي تقدمت للمشاركة بالمشروع هي :

1_ ACWA POWER

Zarou Limited _2

Nebras Power Q.P.S.C _3

Chinrsr Nuclear Engineering&Constuction _4

ESTA Construction _5

FCC Aqualia _6

Huta Marine _7

Marubeni Corporation _8

Vini Construction Grands _9

Sadeen group _10

Suez SA _11

Utico FZC _12

7 holdine _13