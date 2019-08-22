“المياه” تبين المناطق التي ستتأثر بتوقف الديسي – أسماء

عمان- الغد- بينت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان معظم مناطق عمان والزرقاء والرصيفة ستتأثر بشكل مباشر بتوقف ضخ مياه الديسي بدءا من صباح الاحد وحتى مساء الخميس نتيجة توقف ادوار المياه وكذلك مناطق في محافظات اربد وعجلون وجرش والمفرق بشكل جزئي نتيجة توقف الضخ بمعدل (306) آلاف متر مكعب يومي من مياه الشرب المخصصة لتلك المناطق .

وبين مساعد امين عام سلطة المياه/ الناطق الاعلامي عمر سلامة ان التوقف سيؤثر بشكل مباشر على مناطق العاصمة التالية :

تلاع العلي، الرابية، ام اذينة، المدينة الرياضية، الشميساني، عرجان، طارق، طبربور، عبدون، الصويفية، دير غبار، الكرسي، البيادر، ام السماق، الجندويل، عدن، المنارة، الحرشة، مرج الحمام، الياسمين، ناعور، النصر، الزهور، ضاحية الحج حسن .

في حين ستتأثر في العاصمة ايضا بطريقة غير مباشرة مناطق :

جبل الحسين، مخيم الحسين، النزهة، نزال، صالحية العابد، ماركا، التاج، الهاشمي، الاشرفية، صويلح، ابونصير، الكمالية، صافوط، شفا بدران، الاشرفية، الموقر، العلكومية، الموقر، القويسمة.

واشار الى ان المناطق المتأثرة في محافظة الزرقاء بشكل مباشر ستكون ادوار مناطق :

الزواهرة، حي جنينة، الجبل الابيض، جبل الاميرة رحمة‘ وادي الحجر، جبل طارق، حي الملك طلال، جبل الامير حسن ، حي الدويك، ضاحية المدينه المنورة، حي القمر، حي الامير حمزة، ضاحية مكة، شومر، اسكان المهندسين، اسكان الاميرة هيا، حي الجبر، اسكان المعلمين، حي الفاخورة .

وفي لواء الرصيفه سستأثر مناطق اسكان النقب، اسكان الامير هاشم، حي الحسين، حي العراتفة، حي الجندي نتيجة توقف الضخ اليها بمعدل (36) الف م3/يوميا .

اما في محافظات الشمال فسيكون الـتأثير جليا على مناطق محافظة اربد وتشمل : اربد القصبة، مدينة اربد ، حوارة، لواء المزار، حبكا، جحفية، صمد، رحابا المزار، دير يوسف، زوبيا، عنبة، لواء الوسطية، سوم، زحر ، كفريوبا ، حوفا ، ججين ، جمحة، كفر رحتا، كفر اسد، صيدور، قم، قميم ، كفرعان لواء بني عبيد مناطق ايدون، المخيم، الحصن، الصريح، كتم ، ولواء الرمثا منطقة الناحية، القصبة اضافة الى مناطق لواء بني كنانة.

وبين الناطق الاعلامي ان مناطق محافظة عجلون ستتأثر ايضا لتشمل مناطق صخرة، عبين ، عبلين ، صنعار، عصيم ، بئر الدالية، المرجم، راس منيف، الصفا، عنجرة .

ومناطق محافظة جرش تشمل قفقفا، ام الزيتون ، قريع ، جبا ، عصفور، حي اسد بن فرات ومناطق برما .

اما محافظة المفرق فتشمل منشية بني حسن، فاع الخناصري ، رحاب الدجنية ، بويضة الرمثا، حوشا ، بريقا ، الحرش ، الجامعة، والمعسكرات والمستشفى العسكري، الثغرة ، الزعتري ، البلد ، مناطق الضخ باتجاه سميا.

واكد سلامة ان الوزارة / سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة الديسي ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لأستكمال الاعمال الفنية واعمال الصيانة خلال الوقت المحدد داعيا الجميع الى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارداة قطاع المياه.