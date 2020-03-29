“المياه” تتجاوز تبعات “كورونا” برفع التزويد المائي لأقصى طاقة تشغيلية

إيمان الفارس

عمان- فيما تعاني المملكة أزمة مياه تاريخية، وسط تصنيفها ثاني أفقر دولة مائيا بالعالم، تجاوزت إدارة وزارة المياه والري تحديات مائية حرجة كادت أن تعصف ببعض المناطق الأردنية إثر تداعيات أزمة “كورونا”، وسط حرصها على القيام بدورها حيال استقرار عمليات التزويد المائي في مختلف المحافظات وتشغيل المصادر بأقصى طاقة تشغيلية.

ورغم ارتفاع الطلب على المياه في الآونة الأخيرة عقب أزمة وباء “كورونا” في الأردن، بما تتجاوز نسبته 40% في جميع مناطق المملكة، إلا أن إدارة “المياه” تمكنت من إيصال الاحتياجات الضرورية من المياه لمختلف مناطق العاصمة والمحافظات، وذلك تحت ظروف الحظر الكامل الذي فرضته إجراءات الحكومة، في غضون الأسبوع الماضي.

وفرضت أزمة “كورونا” العالمية والتي تشهد مختلف الدول تداعياتها الصحية والاقتصادية السلبية، ومن ضمنها الأردن، واقعا ملحّا جديدا للتعامل مع عناصر الحياة الأشد أهمية وأولوية، وعلى رأسها تلبية احتياجات الصحة، والمياه، والغذاء.

وأكدت وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن – مياهنا استقرار عمليات التزويد المائي في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وسط القيام برفع قدرة المصادر التشغيلية لأقصى طاقة سجلت زيادة في العاصمة عمان بحجم 80 الف م3 /يوميا مقارنة بالظروف الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وفيما شدد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال زيارة مفاجئة أجراها لشركة مياه الأردن – مياهنا أمس، على دقة عملية تزويد وتوزيع المياه وسيرها بالشكل الأمثل، بين الرئيس التنفيذي لـ “مياهنا” غازي خليل أنه إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية لمصادر المياه في العاصمة حاليا، تم أيضا رفع حصة محافظة الزرقاء لنحو 6400م3/ ساعة، وتزويد محافظة مأدبا بحوالي 1400م3/ساعة.

وطمأن أبو السعود المواطنين بتلمس مختلف احتياجاتهم خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الأردن ومختلف دول العالم إثر أزمة “كورونا”، وذلك عبر الحرص على القيام بزيارات ميدانية في محافظة العاصمة وعقد الاجتماعات عن بعد مع شركات المياه في الشمال والجنوب، وسط ضخ المياه وفق طاقتها القصوى لتلبية الاحتياجات اللازمة.

وأضاف أبو السعود، في تسجيل صوتي لوسائل الإعلام، أن وزارة المياه تقوم بتقديم أفضل أنواع خدمة تزويد المياه للمواطنين وتحرص، بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، على استقرار عمليات التوزيع المائي بالإضافة لتلبية الاحتياجات في مختلف محافظات المملكة.

ونوه لأن زيارته لـ “مياهنا”، أظهرت أن عمليات التزويد المائي تتم وفق البرامج المخططة في كل من محافظة العاصمة والزرقاء ومادبا، مشيرا لمتابعة خدمات المياه في شركة مياه اليرموك (مناطق الشمال)، عبر الاتصال مع مدير عام الشركة منتصر المومني والاطلاع على كافة تفاصيل التزويد المائي خاصة في محافظة اربد التي تشهد حاليا عزلا مؤقتا لحين مرور أزمة تفشي وباء “كورونا”.

وأوعز أبو السعود لكافة المعنيين في إدارات المياه، ضرورة القيام بالواجب اللازم حيال تقديم أفضل الخدمات للمواطن، في الوقت الذي لا يمكن فيه احتمال أي معاناة بانقطاعات مائية تضاف لجملة معاناة الأردن بالكامل من ظروف أزمة “كورونا” الحالية.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لـ “مياهنا” غازي خليل، سير عمليات التشغيل والتزويد، مبينا أن “مياهنا” تطبق المرحلة الثانية من خططها لمواجهة وباء “كورونا” عبر رفع قدرة المصادر التشغيلية لاقصى طاقة مقارنة بالظروف الطبيعية.

وزاد خليل انه تم إسناد المناطق بصهاريج إضافية للتعامل مع أي ازدياد في الطلب لضمان انتظام عملية التوزيع والتأكد من وصول المياه للمناطق والمواطنين، جنباً إلى جنب مع التعامل الفوري مع أي ملاحظة أو شكوى يقدمها المواطنون خاصة من خلال مراكز التحكم والشكاوي مع التعامل السريع مع مختلف ملاحظات الصرف الصحي في جميع المناطق حفاظا على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير المياه والري من مركز العمليات والسيطرة اتصالا مباشرا عبر خدمة الاتصال عن بعد مع مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني استمع فيها لشرح مفصل حول التزويد المائي لمحافظات الشمال الاربع (اربد، المفرق، جرش، عجلون)، مؤكدا على ضرورة ايلاء جميع المناطق الاولوية والاهتمام خاصة اربد ومناطقها.

واكد ابو السعود إيلاء الوزارة أهمية بالغة لاسناد شركة مياه اليرموك بكافة الامكانيات التي تحتاجها لمواجهة ازمة “كورونا” خاصة وانه تم عزل مناطق المحافظة عن باقي المناطق، و تأمين شركة مياه اليرموك بكميات مياه إضافية لتتمكن من التعامل مع الطلب المتزايد وغير المسبوق الذي تواجهه الشركة داعيا الى الانفتاح والتعاون الكامل والتنسيق المدروس مع مختلف الجهات الرسمية والامنية لتحقيق اهداف وتطلعات قطاع المياه.

وجاءت زيارة أبو السعود، التي رافقه فيها نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام والمساعد للاعلام عمر سلامة، لـ “مياهنا”، في سياق الاطلاع على سير عمليات التوزيع والتزويد المائي في محافظات العاصمة عمان والزرقاء ومادبا، حيث استمع للمدراء المعنيين في الشركة الرئيس التنفيذي لـ “مياهنا” غازي خليل، ونائب الرئيس التنفيذي محمد العواملة، ومدير العمليات محمد الخرابشة، مديرة الخدمات الفنية ليلى ابو ربيع، للجهود التي تبذلها طواقم الشركة لمواجهة الاعباء المتزايدة على التزويد المائي، بالإضافة لأبرز الخطط والبرامج المنفذة لمواجهة ازدياد الطلب في ظل ازمة “كورونا”.

[email protected]