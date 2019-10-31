“المياه” تستعرض ظروف الواقع المائي الأردني بواشنطن

الغد– مندوبا عن وزير المياه والري شارك أمين عام سلطة المياه المهندس علي صبح في اعمال مؤتمر غرفة التجارة الامريكية ( قمة ابتكارات المياه) 30 اكتوبر 2019 المنعقد في العاصمة الامريكية واشنطن بحضور السفيرة الاردنية دينا قعوار وطاقم السفارة بمشاركة خبراء دوليين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشركات استثمارية عالمية مهتمة في قطاعات المياه والبنى والتحتية .

المهندس علي صبح قال ان انعقاد هذه القمة يؤشر على أهمية الالتفات الى الواقع المائي في المنطقة وخاصة الاردن الذي يواجه تحديات مائية كبيرة جعلت منه ثاني افقر الدول عالميا بمصادر المياه المتاحة وضرورة لفت الاهتمام العالمي في ظل تقلبات المناخ وانخفاض كميات المياه المتاحه في الوطن العربي نتيجة للصراعات والهجرات المتتالية في منطقة الشرق الاوسط والاردن بشكل خاص والتحديات الجسام التي نواجهها في ظل تزايد اعداد اللاجئين.

واستعرض المهندس صبح الواقع المائي الاردني امام المشاركين من جهات حكومية ومؤسسات دولية مانحة وشركات عالمية من القطاع الخاص تبحث عن فرص استثمارية مبينا ان ادارة قطاع المياه في الاردن تقوم بدراسة جميع الحلول الممكنة لتنسجم مع الأهداف والاستراتيجيات في التعامل مع الواقع المائي خاصة في ظل ازدياد الطلب ومحدودية المصادر المائية مؤكدا ان الحكومة تبذل قصار جهودها لكي تكون المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الاني والمتوسط والبعيد خاصة ما الاوضاع التي فرضت نفسها بسبب توافد اكثر من 25% من سكان المملكة اليها كالاجئين وما يتحمله قطاع المياه منوها الى ان الحكومة الاردنية انتهجت العديد من السياسات التي تسهل من الاستثمار في الاردن وان هناك العديد من الفرص الرائدة في مجال الاستثمار في قطاع المياه .

واضاف ان الاردن قطع شوطا جيدا في تقليل الفاقد ورفع مستوى الاداء والخدمة المقدمة والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية بحيث أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن ، وكذلك تحلية مياه الأبار المالحة بغية استخدامها لأغراض الشرب اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه سواء من خلال عقود الادارة او الـ BOT او تقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة وحماية المصادر المائية من الاعتداءات .

ودعا مندوب وزير المياه والري الى توسيع الاستثمار في مشاريع المياه وكذلك المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول وبين ان هذه القمة تهدف تنسيق الجهود بين الدول المشاركة والقطاع الخاص في مواجهة تحديات المياه وتبادل الخبرات وتعزيز مفهوم الامن المائي العالمي واقامة شبكات الاتصال الفاعلة بين الباحثين والخبراء واصحاب الاختصاص والقطاع الخاص مؤكدا ان الاردن يعد بيئة واعدة ومهمة وجيدة للاستثمار الآمن لوجود الركائز الرئيسية من الامن والطاقات الشبابية والتقنيات التكنولوجية الحديثة حيث يعد الاردن قاعدة انطلاق للاقليم .