“المياه” تتخذ سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

عمان – الغد – بناء على الاجراءات والجهود الحكومية الرامية لمواجهة (كورونا) وتنفيذا لبلاغ رئاسة الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد اتخذت وزارة المياه والري ومؤسساتها والشركات التابعة لها مجموعة من الاجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة للتعامل مع الفيروس بما يضمن منع انتشاره .

مع التشديد على الاستمرار بالاجراءات الصارمة الفاعلة التي تتخذها كافة المرافق المائية في تزويد ومعالجة ومراقبة مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وفق افضل المواصفات ومواصفة مياه الشرب.

فقد سارعت الوزارة ومنذ بداية انتشار المرض عالميا الى اعداد خطة وقائية انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين خاصة ان المياه لا تعتبر حامل لفيروس كورونا وذلك لاحتوائه على Residual Chlorine.

ومن اهم الاجراءات التي اتخذتها وزارة المياه والري اعداد خطة طوارىء حال اعلان حالة الطوارىء من الجهات المختصة العليا واعداد خطة تشغيلية لادامة خدمات المياه والصرف الصحي بنصف الكادر التشغيلي ، اضافة الى اعداد خطط الاستجابة Response Plane بالتعاون مع المركز الوطني والامن وادارة الازمات .

كما عملت الوزارة على توفير ورفع المخزون الاستراتيجي لمواد معالجة المياه تعقيمها الى الحد الاعلى وضمن المواصفات القياسية العالمية لحفظ وتخزين المواد الكيميائية اضافة الى تدريب كوادر مختصة على الية التعامل مع حالات انتشار الكورونا وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية .