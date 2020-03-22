“المياه” تثمن مبادرات القطاع الخاص بتقديم صهاريج مياه

عمان-الغد- عبر نائب أمين عام سلطة المياه، فراس العزام عن شكر وتقدير وزارة المياه والري ومؤسساتها، للمقاولين في القطاع الخاص على تقديمهم صهاريج مياه لتأمين المواطنين بكميات اضافية من المياه.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن عددا من المقاولين العاملين مع قطاع المياه، قدم صهاريج صالحة للشرب ليتم تعبئتها من مصادر الوزارة، وتزويد المواطنين بها ضمن المسؤولية الوطنية بشراكة المقاول الاردني في التنمية الوطنية.

واضاف العزام إن التزويد المائي في جميع مناطق المملكة يسير وفق الخطة التي تنتهجها الوزارة، وبرامج الدور المعلنة، مشيرا الى أن هناك استهلاكا كبيرا للمياه نتيجة تعطيل المدارس والجهات العامة والخاصة.

وأكد أن كوادر المياه قادرة على تأمين الاحتياجات اللازمة خاصة بعد الانتهاء من عكورة بعض المصادر واعادتها للعمل، مبينا أن جميع المصادر المائية تعمل الان بالطاقة القصوى .

وأثنى على الاستجابة السريعة والفاعلة من قبل مقاولي القطاع الخاص الاردني والجهات الأخرى التي بادرت بتقديم صهاريج خاصة للعمل تحت اشراف ومظلة قطاع المياه .

وناشد العزام المواطنين إلى إعطاء فرق التوزيع العاملة لدى مؤسسات قطاع المياه، الفرصة حتى يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم المائية، مؤكدا انه لن يكون هناك انقطاعات عن أية مناطق بحول الله، وسيتم تزويدها تباعا، ولو كان هناك بعض التأخير على بعض المناطق نتيجة استمرارية الضخ على مناطق الدور لتأمينها باحتياجات كافية.