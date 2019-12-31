“المياه”.. تحديات يتصدرها استمرار الاعتداءات على الخطوط

إيمان الفارس

عمان– شهد العام 2019 تحديات خطيرة وغير مسبوقة على صعيد القطاع المائي في الأردن، بيد أنها تبقى ضمن تصنيف القضايا القديمة المتجددة.

وتزامنا مع ظروف اشتداد الأزمة المالية الواقعة على قطاع المياه الأردني، وتعاظم تحديات عجز المياه كمّا، تخلل العام 2019 مجموعة حوادث شكلت أبرز الإشكاليات التي مضى خلالها القطاع، حتى وإن تمكنت إدارته من تجاوزها رغم كافة الظروف المحيطة.

تلك الظروف، وبحسب رصد “الغد” لأبرزها، وعلى مدار كامل العام، فإن أشدها خطورة؛ كان مسلسل الاعتداءات المتتالية على مصادر المياه الرئيسية، خاصة ممارسات الاعتداءات على عصب خطوط المياه بالمملكة، المتمثلة بخط ناقل مشروع مياه الديسي من جهة، وإلقاء أنواع من المخلفات في قناة الملك عبد الله، من جهة أخرى.

في هذا السياق، أكد مصدر في وزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”الغد”، أنه لا يمكن إغفال خطورة الاعتداءات المستمرة التي وقعت على خط مياه الديسي، في الوقت الذي أربكت فيه تلك الممارسات عملية توزيع المياه في مناطق واسعة وعلى مدار أيام عدة.

وعلّق المصدر على خطورة ما واجهته وزارة المياه خلال العام الحالي، حيال انتهاج بعض صهاريج مياه عادمة، تقوم بتفريغ مخلفات منقولة بواسطتها، خاصة مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون، داخل إحدى أهم مصادر المياه، المتمثلة في قناة الملك عبد الله.

وقال المصدر ذاته، إن الوزارة نجحت بضبط عدد محدود من تلك الصهاريج، مؤكدا أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص قانونيا، واستمرارية الكشف المستمر.

وأشارت الإحصائيات الرسمية لوزارة المياه والري – سلطة المياه والمتعلقة بحجم الاعتداءات على المياه منذ شهر حزيران (يونيو) العام 2013 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، لوجود 300 قضية منظورة في المحاكم فيما يتعلق بالاعتداءات على مختلف مصادر المياه.

وأوضحت الأرقام الرسمية عن قيام كوادر الوزارة خلال هذه الفترة، بحجز 71 حفارة مخالفة، وردم 1200 بئر مخالف، بالإضافة لـ18.750 ألف إزالة لاعتداءات وقعت على قناة الملك عبد الله، وإزالة 2055 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن.

وضمن جملة التحديات الاستراتيجية التي حصدتها نهاية العام 2019 على صعيد قطاع المياه؛ تأخر وانحباس الهطل المطري المتزامن ودخول فصل الشتاء الحالي 2019-2020، نتيجة التغيرات المناخية التي عصفت بمختلف مناطق العالم، فضلا عن القضية القديمة المتجددة، ألا وهي المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل.

ولا تزال الحالة الجوية بالأردن، متذبذبة، حيث لم تشهد استقرارا أو استمرارية حيال الهطل المطري الذي ينعكس بدوره على أريحية مخزون المياه في سدود المملكة، في ضوء الاحتباس الحراري الذي رافق الطقس نتيجة تأخر الأمطار، ما استدعى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضمن الخطط السنوية لوزارة المياه – سلطة وادي الأردن، بخلاف الموسم الشتوي الماضي الذي قدم فيه الهطل المطري مبكرا.

وبينما شهدت المملكة موسما مطريا استثنائيا خلال العام الماضي 2018-2019، حين قدم الهطل المطري مبكرا، “لم يتكرر منذ عشرات الأعوام”، وفق سلطة وادي الأردن، ارتفعت مخاوف القائمين على السياسات المائية من تحذيرات تقارير أممية حيال انعكاس تأثيرات تغير المناخ على المياه والسكان.

ومن ضمن تلك التأثيرت؛ ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الحرارة، وتناقص هطل الأمطار، وهطل الأمطار المتطرفة، وسط تنبؤات بأن تشمل تأثيرات الجولة الثانية زيادة وتيرة وحالات الجفاف، والفيضانات، وتسرب مياه البحر لطبقات المياه الجوفية الساحلية مع ارتفاع مستويات البحار، ومخاطر كبيرة على الزراعة إثر ندرة المياه الشديدة، وزيادة مستويات الجفاف، وتكثيف عدم القدرة على التنبؤ، ومخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.

إلى ذلك، ما يزال الجانب الأردني، يواجه تهديد “تنصّل” نظيره الإسرائيلي حيال الالتزام ببنود المضي بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، رغم الاتفاق على كافة حيثياته وشروطه المرجعية، والتزام الأردن به، بحسب المصدر.

وهنا يكمن تحدي إمكانية الولوج بالمشروع الاستراتيجي المشترك بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، والذي لم تتم تسميته بوضوح ضمن اتفاقية “السلام” الموقعة في العام 1994، فيما تم إدراجه بشكل صريح ببرنامج الاستثمار في الأردن، والوارد ضمن خطة السلام الشاملة إلى الازدهار، وذلك ضمن 15 مشروعا من المقرر أن يتم تنفيذها في الأردن.

وبمقتضى برنامج الاستثمار في الأردن الوارد ضمن “خطة السلام للازدهار”، والتي تم نشرها، في وقت سابق، على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، اندرج مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) المرحلة الأولى ودعمه، باعتباره يوفر المياه لإسرائيل والأردن، توازيا مع التخفيف من حدة انخفاض مستويات المياه في البحر الميت.

وأوردت الخطة أنه من المتوقع أن تشمل الميزات الرئيسة للمشروع، الذي رجحت أن تستغرق أعماله فترة عامين، محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر بهدف توفير المياه للمناطق الجنوبية من الأردن وإسرائيل، وبيع المياه الإسرائيلية إلى شمال الأردن، إلى جانب اتفاق إسرائيلي فلسطيني لتوفير المياه الإضافية إلى الضفة الغربية وغزة.

كما أدرجت الخطة مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، المرحلة الثانية، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل نهر الأردن، وذلك في سياق تنفيذ برنامج إعادة دراسة الآثار الواقعة على نهر الأردن والحد من التلوث الناجم عن جريان المياه العادمة والزراعية.

إلى ذلك، فإنه ليس خفيا أن مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) يواجه حاليا مطبات تتمثل في محاولات لتنصل الجانب الإسرائيلي حيال مسؤولياته أمام المجتمع الدولي وشراكته مع الأردن بخصوص أهم الأولويات الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون في جانب المياه.

وكانت بداية تحقيق “حلم” البدء بتنفيذ أحد المشاريع الذي طالما اعتبر تنفيذه أوساط علمية وسياسية، “ضربا من الخيال”، والمتمثل بمشروع البحرين، عقب الحصول على التمويل الدولي اللازم للمضي ضمن مرحلته الأولى، توقف، وإن اعتبره البعض، “بشكل مؤقت”، نتيجة أزمة سياسية بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في العام 2017.

واجتهدت الحكومة خلال الأعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروع ناقل البحرين والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم، والذي بلغ نحو 283 مليون دينار أردني.