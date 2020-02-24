“المياه” تحذر من فيضان سد الملك طلال وتدعو لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة

عمان- الغد- حذر مساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود المهندس هشام الحيصة المواطنين والمزارعين في المناطق الواقعة اسفل سد الملك طلال من فيضان السد خلال اي هطول مطري قادم بعد ان سجل التخزين في السد مانسبته (97%) من طاقته التخزينية الكلية البالغة (75) مليون م3 في ظل التحذيرات والتوقعات بحالات عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تشهدها مناطق مختلفة من المملكة وحدوث فيضانات مفاجئة.

وشدد المهندس الحيصة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من قبل المزراعين والقاطنين بمحاذاة الاودية اسفل سد الملك طلال وصولا الى قناة الملك عبد الله ونهر الاردن استعدادا للتعامل مع تدفق كميات مياه كبيرة في مجاري الاودية أسفل منطقة السد وتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والاودية بما يشكل خطورة حال عدم الالتزام بتعليمات سلطة وادي الاردن.

وناشد جميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي بأخذ اعلى درجات الحيطة والحذر وضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المزارع والمنشأت وعدم تدفق المياه اليها من خلال الاجراءات المسبقة المتبعة في مثل هذه الاحوال حفاظا على مزروعاتهم وممتلكاتهم .

واشار الى فريق من الفنيين والمختصين المعنيين يراقبون كافة السدود اولا بأول ويقوموا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التعامل مع كافة الظروف مشددا على ان هذه التحذيرات تشمل ايضا كافة السدود في المملكة والاودية التي تقع اسفلها.