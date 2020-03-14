“المياه” تحذر من فيضان سد الموجب للمرة الأولى وتدعو للحيطة والحذر

عمان- الغد- حذرت وزارة المياه والري من فيضان سد الموجب خلال الساعات القليلة القادمة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية البالغة 29 مليون م3 باتجاه وادي الموجب وصولا للبحر الميت، حيث اتخذت كوادرها إجراءات فاعلة ورفعت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الأمر.

ودعا الناطق الاعلامي للوزارة عمر سلامة جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبا بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.