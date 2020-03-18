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المياه تحذر من فيضان سد الوالة مجددا وتدعو للحيطة القصوى

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- حذرت وزارة المياه والري من فيضان سد الوالة خلال ساعة من الآن باتجاه وادي الوالة والهيدان وصولا للبحر الميت، حيث اتخذت كوادرها إجراءات فاعلة ورفعت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الأمر.

ودعا الناطق الاعلامي عمر سلامة جميع المواطنين لضرورة أخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، منوها إلى استمرار تسييل المياه من سدود الكفرين والملك طلال والموجب وسد وادي شعيب، داعيا إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري هذه الأودية.

وأهاب سلامة بالجميع بضرورة متابعة مواقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه منها.

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