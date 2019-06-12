“المياه”: تخريب مقصود بمحطة تنقية الكرك يلوث المنطقة

هشال العضايلة

الكرك- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن أشخاص مجهولين قاموا بعملية تخريب مقصودة وعبث بمحابس محطة تنقية الكرك حدثت اليوم الأربعاء، أدت إلى تعطيل أنظمة المحطة وسد أنظمة التصريف وفيضان المياه العادمة إلى الشوارع المجاورة والأودية وتلويث المنطقة.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي أن الانسدادات التي أدت إلى فيضان المياه العادمة في المنطقة ناتجة عن إغلاق أنظمة المعالجة في المحطة بطريقة تخريبية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء حيث سارعت الطواقم الفنية وكوادر الصيانة لازالة كافة المخلفات واعادة تصويب الوضع ومعالجة الخلل فورا وحل المشكلة، وجرى ابلاغ محافظ الكرك بالحادثة والاجهزة الامنية التي تقوم بالبحث عن الفاعلين ليتم القبض عليهم واحالتهم الى القضاء.

واضافت الوزارة / سلطة المياه ان كوادرها في ادارة مياه الكرك وفرق التفتيش والرقابة بالميدان تبذل أقصى الجهود على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين المائية والتعامل مع كافة الملاحظات المتعلقة بالصرف الصحي والاعتداءات المتكررة خاصة مشكلة الاعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه والصرف الصحي مناشدة جميع المواطنين ضرورة التعاون معها والأبلاغ عن هذه الاعتداءات حماية لمصالحهم من أي عبث مذكرة بأن القانون يعاقب بالحبس مدة تصل الى 5 سنوات وبغرامات مالية ضخمة كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او اعتدى على محطات وخطوط الصرف الصحي.

وشددت الوزارة على ان أجهزتها تتابع عن كثب كافة عمليات التزويد المائي والصرف الصحي ومراقبتها بمنتهى المسؤولية ولن تألو جهدا او وسيلة في تقديم الأفضل للمواطن مؤكدة استعدادها التام وكوادرها وعلى مدار الساعة لاستقبال اية ملاحظة او شكوى عبر الهاتف او من خلال مركز التحكم الرئيسي على الرقم (117116) والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

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