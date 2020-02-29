“المياه” تخطط لتنفيذ مشاريع بهدف تحسين الواقع الخدمي وتقليل فاقد المياه

عمان- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود: إن الوزارة تخطط لتنفيذ مشاريع العام الحالي بهدف تطوير وتحسين واقع المياه ومستوى الخدمات المقدمة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن المشاريع تهدف إلى تحسين قدرات المحطات والأنظمة المزودة والواقع الخدمي وتقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الخدمة التي يتلقاها المزارعون في عدد من مناطق المملكة، وتقليل كلف الصيانة والتشغيل وتحسين العوائد المالية وتدعيم جهود إدارات المياه للنهوض بواجباتها، ومراقبة نوعية المياه والحد من الاستخدامات غير المشروعة.

وأشار إلى أن من هذه المشاريع تأهيل عطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان “الناقل الوطني”، وإعادة تأهيل أنظمة النقل والتوزيع في النظام الهيدروليكي بمناطق وادي الاردن، وبرنامج ادارة المخاطر، ومشروع إعادة تأهيل مشروع ري وادي العرب – المرحلة الثانية بالشونة الشمالية، وإعادة تأهيل شبكات الري ضمن الأحواض الزراعية 5، 4، 3 بإجمالي 15 ألف دونم لخدمة 470 وحدة زراعية.

وبين أن الوزارة تعمل على إعادة إنشاء محطة ضخ المياه 10 المقامة على قناة الملك عبد الله، مع تزويدها بأنظمة متطورة وحديثة للفلترة وتحسين نوعية المياه من الناحية الفيزيائية، لتصبح وفق أفضل المستويات، وإعادة ضخها ضمن شبكة الري ورفع كفاءة الضغوط داخل الشبكة، وتركيب عدادات ذكية بما يحقق العدالة وضمان حصول المزارعين على كامل حقوقهم وحصصهم المائية.

وأوضح أن المشاريع تتضمن كذلك تركيب وتنفيذ وتطبيق أنظمة العدادات الذكية ضمن نطاق المشروع على الخطوط الرئيسة والفرعية كافة، وعلى مستوى المزرعة بما يضمن عدالة توزيع مياه الري على الوحدات الزراعية.

وزاد ان وزارة المياه تطور وتحدث وتتبنى نظام سكادا بمركز تحكم دير علا المركزي المربوط على مركز الوزارة، مع ربط هذا النظام على جميع العدادات الميدانية، بهدف مراقبة كميات وأنظمة التزويد ومراقبة الاستهلاكات المائية لمياه الري، وفي حالة وجود أي عبث أو عطل خلال فترات التشغيل، يعالج الخلل فورا بتحرك طواقم الرقابة التفتيش على الفور إلى الموقع لضبط الخلل، ولضمان عدم العبث بهذه الأنظمة والحد من الفاقد المائي.

وتابع أن الوزارة تنوي إعادة تأهيل أجزاء من قناة الملك عبد الله شمالا وبطول 8 كم، بين محطة ضخ 2 ومحطة ضخ 10، التي تعد أكبر مقطع من القناة شمالا، وتعاني من فاقد كبير ما سيؤدي ذلك لتطوير وإدامة هذه المنشأة الوطنية المهمة، مؤكدا أن المشاريع تتضمن أيضا مشروع تحسين الخدمات الفنية لموظفي سلطة وادي الأردن، مع توفير الأجهزة والآليات والمعدات والوحدات اللازمة، لرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، خاصة لعمليات الصيانة والتشغيل.

وقال: إن الوزارة تقدم برامج تدريبية للكوادر الفنية والإدارية العاملين بقطاع المياه وفي سلطة وادي الأردن وبرامج تدريبية لجمعيات مستخدمي المياه والقائمين عليها وأعضائها، بهدف تعريفهم ببرامج الإدارة الحديثة بمختلف المجالات.

وأشاد أبو السعود بالدعم والتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الخاصة لقطاع المياه والوكالة الألمانية للمياه، كاشفا عن عزم الوزارة توقيع اتفاقيات خلال الفترة القادمة، لجلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتنفيذ مشروعات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي ما يرفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي بجميع مناطق المملكة.(بترا)