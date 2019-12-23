المياه تدعو الأردنيين لتخزين أمطار المنخفض القادم

عمان – الغد- دعا نائب امين عام سلطة المياه فراس العزام المواطنين في جميع مناطق المملكة الى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية المتوقعة التي ستتأثر بها المملكة اعتبارا من بعد غد الاربعاء والتي قد تكون مصاحبة لهطولات غزيرة في بعض المناطق مع تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والاودية.

وقال العزام في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان كوادر سلطة المياه وشركات المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الاحوال، مشيرا الى ان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة ومركز الشكاوى الموحد يتابع تطورات الحالة الجوية ويتعامل معها بمنتهى المسؤولية.

ودعا العزام سكان المناطق المنخفضة الى الانتقال منها الى مناطق أخرى مرتفعة، كما دعا الى الاستفادة من امطار الخير وتخزينها للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية .

واضاف، ان سلطة المياه وشركاتها اوعزت لوضع كافة الطواقم والفرق في حالة تأهب لمواجهة كافة الظروف، لافتا الى أنه سيتم نشر فرق طوارئ وصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه في مختلف المواقع لمعالجة أي خلل.

واكد ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي والتحوط في حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من الانجماد وعدم القاء المخلفات في خطوط الصرف الصحي والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوى الموحد (117116).