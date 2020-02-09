“المياه” تدعو المواطنين لاتخاذ إجراءات مسؤولة للحماية من الصقيع

عمان- الغد- دعا وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود المواطنين والمزارعين ومربي المواشي الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الفاعلة والمسؤولة لحماية مزروعاتهم ومواشيهم وعدادات المياه والمرافق المنزلية المختلفة من موجات الصقيع المتوقعة خلال الساعات المقبلة يرافقها انخفاض حاد على درجات الحرارة وتستمر لعدة أيام.

كما ناشد الوزير بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية مزروعاتهم المحاذية للسيول والأودية من خطر مداهمة مياه الفيضانات وخاصة التي تقع أسفل السدود مع استمرار قدوم منخفضات على المملكة محملة بامطار الخير، مشددا على جميع كوادر المياه في جميع المناطق الى اتخاذ كل مايلزم للتنسيق مع مختلف الجهات والحكام الاداريين ورؤساء البلديات بالخصوص.

وكشف ابو السعود ان تخزين السدود ارتفع الى (157) مليون م3 بنسبة تخزين (46,7%) من الطاقة التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3 حيث دخل الى السدود حتى صباح الاحد من بداية الموسم المطري مايزيد على (82) مليون م3 كان اخرها (6,5) مليون م3 خلال الـ (48) ساعة الماضية .

وحول حجم الامطار التراكمي الساقط على المملكة بين انه ارتفع الى (94,4%) من المعدل السنوي طويل الامد من بداية الموسم الحالي ليصل الهطول الى (7736) مليون م3 من المعدل العام البالغ (8,1) مليار م3 مشكلا ما نسبته (79%) من حجم الامطار التي سقطت خلال الموسم المطري الماضي .

وزاد الوزير ان حجم المطر الذي سقط خلال (24) ساعة الماضية سجل (188,9) مليون م3 كانت حصة الاسد فيها للعاصمة عمان (90,3) مليون م3 تلاها المفرق (37) مليون م3 تلاهاالبلقاء (17,5) مليون م3 الزرقاء (14,4) مليون م3 ثم مادبا(10,5) مليون م3، الكرك (8,4) ،اربد (7,2) مليون م3 ، عجلون(2,1) مليون م3 ، جرش (1,3) مليون م3 ، الطفيلة(0,2) مليون م3 ، معان(0,1) مليون م3، فيما العقبة لم تسجل شيئا.

وناشد وزير المياه والري الجميع ضرورة التعامل بمسؤولية مع ارشادات ونداءات وزارة المياه والري ومؤسساتها مبينا ان كوادر سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الاحوال وان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة ومركز الشكاوي الموحد تتلقى الملاحظات على مدار الساعة وتتابع تطورات الحالة الجوية وتتعامل معها بمنتهى المسؤولية .

واضاف انه اصدر تعليمات واضحة الى سلطة المياه وادارات المياه والشركات بتنفيذ حملات توعية واستقبال ملاحظات الاخوة والاخوات المواطنين لارشادهم في هذا المجال وكذلك الى سلطة وادي الاردن بقيام كوادرها في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة باستحداث غرف عمليات على مدار الساعة والتواصل مع المزارعين في الميدان على مدار الساعة والجمعيات والحكام الاداريين ورؤساء البلديات لضمان عدم تأثر المزروعات بموجات الصقيع وكذلك زيادة كميات مياه الري وتسييلها للمناطق خاصة في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية والتي من المتوقع ان تكون موجة الصقيع قوية خاصة في مناطق البادية الشمالية الشرقية والاغوار الشمالية وكذلك توعية مربي المواشي بالخصوص مناشدا الاخوة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي اخذ هذه التحذيرات على محمل الجد والمسؤولية في هذه المناطق وكذلك عدم الرعي بالقرب من المنشأت المائية والاودية او الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.

واهاب الوزير ابو السعود بالمواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وكذلك حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من خطر الانجماد وتلفها وكذلك عدم القاء المخلفات في مجاري الاودية التي تشكل تحديا كبيرا امام مؤسسات قطاع المياه لما لها من تاثير على وقف مصادر المياه نتيجة التلوث وبالتالي توقف الضخ عن مناطق بسبب ذلك والإبلاغ عن أية ملاحظة أو شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116) أو على مركز عمليات الامن العام (911) لمنع حالات الاستهتار بمصالح المواطنين.