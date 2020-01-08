المياه تدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية

عمان – الغد – دعت وزارة المياه والري / سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، المواطنين والمزارعين في جميع مناطق المملكة ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من المنشآت المائية والسدود وقنوات الري، استعدادا لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة والتي قد تكون مصاحبة لهطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق خاصة في المناطق المنخفضة والأودية والأغوار ووادي عربة.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة عمر سلامة: إن كوادر سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة وان مركز العمليات والسيطرة في الوزارة ومركز الشكاوى الموحد يتابع تطورات الحالة الجوية ويتعامل معها بمنتهى المسؤولية، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين وضرورة اتخاذ المزارعين الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مزروعاتهم في جميع المناطق . وأضاف سلامة ان سلطة المياه وشركاتها وسلطة وادي الأردن وضعت كافة الطواقم والفرق في حالة تأهب لمواجهة كافة الظروف والتعامل معها بمسؤولية وسيتم نشر فرق طوارئ صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه في المواقع لتكون قريبة من اي خلل او مشكلة له. واهاب سلامة بالمواطنين ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي والتحوط في حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل تجنبا للانجماد حال انخفاض درجات الحرارة، داعيا الى ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه وسلطة وادي الاردن والالتفات الى المصلحة العامة والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوى الموحد (117116).