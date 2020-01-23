“المياه” تدعو لحماية العدادات.. وتطالب المواطنين الاستفادة من مياه الأمطار

عمان – الغد – دعا امين عام سلطة المياه بالوكالة فراس العزام المواطنين في جميع مناطق المملكة الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استعدادا لمواجهة تطورات الحالة الجوية المتوقعة، وحالة عدم الاستقرار التي ستتأثر بها المملكة اعتبارا من مساء اليوم الخميس، والتي قد تكون مصاحبة لهطولات غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والأودية، والانخفاض المتوقع على درجات الحرارة مما قد يحدث الصقيع في بعض مناطق المملكة.

وأوضح العزام ان كوادر سلطة المياه وشركات المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الاحوال، وان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة/ سلطة المياه ومركز الشكاوي الموحد يتابع تطورات الحالة الجوية ويتعامل معها بمنتهى المسؤولية. وشدد على ضرورة تعاون المواطنين، داعيا الجميع الى الاستفادة من امطار الخير وتخزينها للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية.

ودعا الامين العام المواطنين الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية عدادات المياه المنزلية من خطر الانجماد اثناء تشكل الصقيع وانخفاض درجات الحرارة حماية لها وحفاظا على استمرارية خدمة المياه للاخوة المواطنين وتجنبا لتحمل المواطنين كلف اضافية حال تلف العداد.

واضاف ان سلطة المياه وشركاتها استنفرت طواقمها لمواجهة كافة الظروف وضرورة التعامل مع كافة الامور المتوقعة بمسؤولية وسيتم نشر فرق طوارى صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه في المواقع كي تكون قريبة من اي خلل او مشكلة.

ودعا الجميع ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي داعيا الى ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه والالتفات الى المصلحة العامة وعدم القاء المخلفات والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116).