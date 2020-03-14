“المياه” تسارع بالنفي.. وبيانها يؤكد ما نشرته “الغد” حول سد الكفرين.. فيديو

عمان – الغد – سارعت وزارة المياه والري إلى نفي ما أوردته “الغد” في صفحتها على “فيسبوك” بشأن وجود تصدعات في سد الكفرين في الأغوار، لكنها من دون أن تقصد أكدت ما نشرته “الغد” بشأن السد والذي جاء نصه كالتالي: “بدء فيضان سد الكفرين.. وتصدعات في جسمه تثير قلق المواطنين ومصدر في الوزارة يقول إنها ليست خطيرة”، كما هو ظاهر على صفحة “الغد”.



وبعد أن خلطت بين الموقع الإلكتروني لـ”الغد” وبين صفحتها على “فيسبوك”، نقلت الوزارة في بيان لها عممته على سائر وسائل الإعلام عن مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن قوله إن “الفيديو المتداول حول وجود تصدعات بالسد هي طبيعية وعادية وضمن الحدود المسموح بها في جميع السدود حول العالم”.

وفيما يلي نص بيان الوزارة، كما وصل إلى “الغد” من ناطقها الإعلامي عمر سلامة:

نفت وزارة المياه والري ما أوردته صحيفة الغد على موقعها الإلكتروني التي ادعت وجود تصدعات في سد الكفرين في الأغوار الشمالية، مؤكدة سلامة جميع سدود المملكة وقدرتها على التعاطي مع أية كميات للمياه.

وأوضح مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة أن كل السدود سليمة ١٠٠٪؜ وأن جميع الفنيين والمختصين والخبراء يؤكدون سلامة سد الكفرين، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول حول وجود تصدعات بالسد هي طبيعية وعادية وضمن الحدود المسموح بها في جميع السدود حول العالم.

وابدى استهجانه من مثل هذه الاخبار قبل أخذ رأي أصحاب الاختصاص بها، مشددا على أن سلامة المواطنين والمنشآت أولوية قصوى لدى الوزارة.

إلى ذلك، بثت الوزارة فيديو لسد الكفرين، حرصت فيه على عدم إظهار التشققات التي تحدثت عنها في بيانها، والتي كانت ظاهرة بوضوح في “فيديو الغد”.