“المياه” تستقبل ملاحظات وشكاوي المواطنين على الرقم 117116

عمان- الغد- اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود استمرار مركز الشكاوي الموحد (117116) باستقبال ملاحظات وشكاوي المواطنين في جميع مناطق المملكة وكذلك تلقي الشكاوي من خلال خدمة (الواتس أب) المتعلقة بشكاوي الصرف الصحي وكسور شبكات المياه وتسرب المياه في المناطق من خلال تخصيص كل من الارقام (0791500696) والرقم (0791500686) على مدار الساعة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

واكد ان وزارة المياه ستواصل جهودها للتعامل مع ملاحظات وشكاوي المواطنين بأعلى درجات المسؤولية وانها تعمل بكافة طاقتها لتقديم أفضل الخدمات في جميع المناطق والتأكد من تزويد مناطق الدور باحتياجاتها من المياه بالرغم من توقف بعض المصادر نتيجة العكورة .

واوضح الوزير ان جهود قطاع المياه تنصب حاليا على المحافظة على تزويد المناطق بأدوارها بانتظام وتحقيق اعلى سرعة استجابة لدى قطاع المياه في معالجة الشكاوي الواردة من الاخوة المواطنين عبر مركز الشكاوي على الرقم الموحد (117116) /(24) خط قفز ألي للتعامل مع اي اختلال في توزيع المياه او مشاكل الصرف الصحي مناشدا الجميع الصبر والالتزام بوقت الدور المخصص لمناطقهم .

شدد الوزير ان تعليمات واضحة صدرت لجميع المعنيين والعاملين وفنيي الصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي في كل المواقع بضرورة الاستجابة السريعة على هذه الارقام منوها الى ضرورة استجابة الاخوة والاخوات المواطنين مع هذه الخدمة وبالسرعة الممكنة .