“المياه” تضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا، إن كوادرها التفتيشية العاملة والرقابة الداخلية في سلطة المياه نظمت حملة امنية بالتنسيق مع محافظ البلقاء بمرافقة قوات الامن العام والدرك حيث تم ضبط عدة اعتداءات على احد المناهل ( هواية رئيسية) على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين يتمثل بسحب عدة خطوط عدد (5) خطوط قطر (5) انش لكل منها مسحوبة على احد مناهل الخط الرئيس الناقل لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة .

وبالتفاصيل بينت الوزارة أن الكوادر التفتيشية نفذت حملة لازالة الاعتداءات المخالفة على الخط الناقل لمحطة الزارة ماعين بمرافقة أمنية حيث تم ضبط الاعتداءات وازالتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني ، وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود مديرية الامن العام في اسناد حملتها لضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .