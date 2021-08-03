“المياه” تضبط اعتداءات كبيرة على خط فنادق البحر الميت (فيديو)

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن “مياهنا”، ان كوادرها التفتيشية العاملة ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه نظمت حملة امنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام ومديرية شرطة غرب البلقاء ومركز امن البحر الميت حيث تم ضبط عدة اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي قطر (300) ملم المزود لفنادق البحر الميت من الشونة يتمثل بسحب عدة خطوط باقطار مختلفة لكل منها لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة برك وصهاريج مخالفة.

وبالتفاصيل، بينت الوزارة ان الكوادر التفتيشية نفذت حملة لازالة الاعتداءات المخالفة على الخط الناقل بمرافقة أمنية حيث تم ضبط الاعتداءات بأقطار مختلفة تسحب مئات الامتار يوميا وتمديدها عبر نفق اسفل الشارع لتزويد المزارع وبرك وتعبئة صهاريج مخالفة وتم ازالتها وحجز المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود مديرية الامن العام وخاصة شرطة غرب البلقاء ومرتبات مركز امن البحر الميت في اسناد حملتها لضبط الاعتداءات.