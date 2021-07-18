“المياه” تضبط 1531 اعتداء على قناة الملك عبد الله

هشال العضايلة



عمان- قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن أنها نفذت حملة تفتيشية على طول مسار قناة الملك عبد الله في مناطق مرور القناة في مناطق الاغوار خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وتم ضبط (1531) اعتداء ومخالفة من خلال عمليات سحب المياه بطريقة مخالفة من القناة لري وحدات زراعية وقطع اراضي خارج مناطق المشروع الزراعي واستخدام مضخات لسحب المياه بطرق مخالفة واعتداءات على مآخذ الري مما ادى الى توفير كميات مياه كبيرة تصل الى نحو (1,750 ) مليون وسبعمائة وخمسون الف متر مكعب مزروعات بطريقة مخالفة ضمن جهودها في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه .

وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة وادي الاردن انها نفذت حملة مشتركة مع الاجهزة المعنية في مناطق الاغوار لازالة الاعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله والتي تعتبر واحدا من المصادر الرئيسية لغايات الشرب والري في المملكة بمشاركة (32) موظف امن وحماية ضمن عدة فرق حيث تم ضبط (1531) اعتداء وضبط (67) مضخة كبيرة ومصادرتها وازالة (11) ماخذ و(30) بربيش تسحب كميات كبيرة من خلال تمديد خطوط اسفل الشوارع المحاذية للقناة بأقطار مختلفة وتمديدها لمئات المترات لري مزروعات مختلفة تضخ عشرات الالاف الامتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة .

وتم ازالة كافة هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين مشددة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون المياه.

واكدت وزارة المياه والري ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي وغيرها .