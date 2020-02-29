“المياه” تعلن شروط تأهيل شركات الناقل الوطني

عمان- الغد- أعلن أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح ان وزارة المياه والري نشرت على موقعها الالكتروني صباح اليوم السبت ( http://www.mwi.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx، http://waterjo.mwi.gov.jo/Ar/Pages/Home.aspx ، http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx )

شروط تأهيل عطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (AAWDC) الناقل الوطني ضمن الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة المياه والري مؤخرا للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) والذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه بهدف تامين مصادر مائية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وشح المصادر وازدياد الطلب على المياه في جميع المناطق .

وبين صبح ان هذه الشروط تتضمن كافة المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة بتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يعد اضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام (BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي .

وزاد الامين العام ان انجاز المرحلة الاولى سيعمل على سد جزء من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة والحد من انخفاض مستوى المياه الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية متقدمة بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الالماني ضمن خطة وزارة المياه والري الاستراتيجية لحماية المياه الجوفية من خلال توفير مصادر جديدة مستدامة وكذلك تنفيذ مشاريع مائية كبرى كانت الحكومة قد تقدمت بها الى مؤتمر لندن بداية العام الماضي 2019 بحيث تسهم بشكل فاعل في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية واهمها قطاع المياه والعمل على اشراك القطاع الخاص المحلي بمشاريع استراتيجة كبرى مما يكسبه الخبرة في الدخول الى الاسواق الاقليمية والعالمية وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تشغيلية جديدة اضافة الى تامين المواطنين والاجيال القادمة بمياه الشرب من خلال مشروع وطني اردني بامتياز.

واوضح المهندس صبح ان اعلان هذه الشروط ستعمل على جلب عدد كبير من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال للمساهمة بتنفيذ هذه المشاريع ذات الجدوى الكبيرة على تنمية بيئة القطاع الخاص المحلي وقطاع المقاولات مبينا ان الشروط تتضمن المعايير والخبرات التي يشترط بالشركات المتقدمة ان تتمتع بها في مجال تحلية مياه البحر ونقل المياه والمحافظة على البيئة وخدمة المجتمعات المحلية والمسؤولية المحلية اضافة الى خبرات عالمية في مجال مواجهة التغييرات المناخية وانعكاساتها.

واضاف امين عام الوزارة المهندس علي صبح ان تقديم وثائق التاهيل من قبل الشركات المختلفة سيبدأ من الاول من آذار من العام الحالي وينتهي بتاريخ 29 حزيران من العام الحالي ليتم تقييم هذه العروض من قبل لجان حكومية مختصة وممولين ومانحين اضافة الى استشاري المشروع (CDM SMITH) ودار الهندسة وبعد ذلك ستبدأ وزارة المياه والري باستدراج العروض الخاصة المتعلقة بتنفيذ اعمال المشروع وتوزيع وثائق العطاء على الشركات التي تأهلت.