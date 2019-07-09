“المياه” تعمل على إعداد تقرير مطري الكتروني شامل

عمان– قال امين عام وزارة المياه والري علي صبح ان الوزارة ماضية بالتواصل مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لإعداد تقرير موحد الكتروني يقوم باعطاء المعلومات الدقيقة حول الهطول المطري والمناخ لأهميته في اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما خلال الظروف الجوية الطارئة.

واضاف خلال افتتاحه اليوم ورشة تعريفية حول المبادرة الابتكارية بعنوان “اعداد التقرير المطري الكترونيا” التي شاركت فيها وزارة المياه والري ضمن جائزة الملك عبدالله الثانية للتميز وتأهلت الى المرحلة الثانية أهمية توفير المعلومات الدقيقة والفورية لجميع الهطولات المطرية في محافظات المملكة وتزويد جميع الجهات المعنية بها.

وبين ضرورة تطوير المبادرة وإعداد تقرير مطري الكتروني شامل لجميع المحافظات وفي جميع المواقع والسدود والاودية.

وحضر الورشة مندوبون عن وزارة الزراعة ودائرة الأرصاد الجوية ومديرية البيئة/ الامن العام والمركز الوطني للبحوث الزراعية وعدد من المساعدين والمدراء والموظفين في وزارة المياه وسلطة المياه.

(بترا)