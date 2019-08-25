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محافظ جرش يؤكد إغلاق محطتي مياه في”ريمون” احترازيا.. والمياه تنفي

منذ 45 دقيقة

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عمان- الغد- نفت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه اليرموك، توقف الضخ في أي من محطاتها العاملة أو الآبار في محافظة جرش، مبينة أن محافظ جرش أوقف الضخ من محلات (محطات خاصة) لبيع المياه المعبأة للمواطنين ولا علاقة للوزارة بها.

بالمقابل، أغلق محافظ جرش مأمون اللوزي اليوم الاحد، محطتي مياه في بلدة ريمون غرب جرش احترازيا بعد اصابة 24 مواطنا في البلدة بالتسمم.
واكد اللوزي في تصريح صحفي، ان الاغلاق احترازي لحين ظهور نتائج العينات المخبرية للحالات التي ادخلت للمستشفى مساء امس السبت.
وزار المحافظ مستشفى جرش الحكومي للاطمئنان على المواطنين الذين تعرضوا للتسمم

وقال مدير المستشفى صادق العتوم انه ادخل لقسم الطوارئ مساء امس 24 مواطنا ظهرت عليهم علامات ارتفاع درجات الحرارة والاسهال وتم اجراء الفحوصات اللازمة لهم، ادخل 15 منهم لمتابعة حالتهم وتلقي العلاج اللازم في حين غادر 9 مواطنين لتحسن حالاتهم.

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