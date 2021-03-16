“المياه” توقع اتفاقيات في معان لتعزيز التزويد المائي

عمان- الغد- وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار عددا من الاتفاقيات للبدء بتنفيذ مشاريع مياه وحفر ابار بهدف تحسين انظمة التزويد المائي وتأمين كميات مياه اضافية في محافظة معان بقيمة 338 الف دينار بتمويل ذاتي من سلطة المياه ضمن الجهود العاجلة التي تقوم بها الوزارة /سلطة المياه للاسراع بالاستعداد لمواجهة متطلبات الصيف القادم بما ينعكس على معالجة كافة البؤر الساخنة وتحسين وصول المياه للمواطنين من خلال تطوير مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة التزويد ووصول كميات كافية للاخوة المواطنين في جميع مناطق محافظة معان لتكون جاهزة بحلول بدايات الصيف القادم 2021 .

واوضح المهندس النجار ان هذه الاتفاقيات تشمل البدء بحفر بئر انتاجي رقم (1) في منطقة ايل / معان بقيمة (114) الف دينارمع تجهيز وتركيب وتوريد كافة مستلزمات البئر وعمل التجارب المضخية اللازمة خلال مدة لاتزيد على (45) يوما لتأمين كميات مياه اضافية وتعزيز التزويد المائي لمناطق ايل والمناطق المجاورة وكذلك تعزيز كميات المياه للواء البتراء .

اما الاتفاقية الثانية فتتضمن حفر بئر انتاجية جديدة في منطقة الطاحونة / معان رقم (17) بقيمة (120) الف دينار مع تركيب جميع مستلزمات البئر وتجهيزه وعمل التجارب اللازمة لتشغيله وخلال مدة لاتزيد على (45) يوما لتامين كميات مياه اضافية لمحطة الطاحونة التي تزود مناطق قصبة معان ومناطق سطح معان وحي الطور لايجاد الحلول لكافة المناطق التي عانت من ضعف كميات المياه خلال اوقات الصيف الماضي .

وبين المهندس محمد النجار ان الاتفاقية الثالثة تضمنت البدء بحفر بئر انتاجي في منطقة اوهيدة رقم(6) / معان بقيمة (104) الاف دينار الذي سيخدم قرى قضاء المريغة ويحسن كميات التزويد المائي لمحطة ضخ المريغة التي تزود قرى القضاء المريغة البلد ، قرين، طاسان ، ابو اللسن ، رأس النقب ، والمناطق المجاورة .

واوضح الوزير ان الوزارة تسعى بكل امكانياتها لتطوير الواقع المائي في كافة مناطق المملكة وخاصة في المحافظات التي تواجه نقصا في كميات المياه مبينا ان هناك مشاريع اخرى ستعمل على احداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه المقدمه للمواطنين وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة/ سلطة المياه واداراتها وتعزيز جهودها للأرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن وكذلك كاستجابة للظروف الطارئه التي تشهدها جيمع المناطق في ظل استمرار تأثير جائحة كورونا.

وطمئن وزير المياه والري المهندس محمد النجار الاخوة المواطنين ان الوزارة تسرع خطاها لتنفيذ خطط متوسطة وطويلة الاجل تهدف لتحقيق الراحة المائية للمواطنين وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه والصرف الصحي مثمنا تعاونهم وتفهمهم للواقع المائي داعيا اياهم الى مساندة الوزارة / سلطة المياه بجهودها والتعاون الدائم معها والشراكة مع المعنيين في القطاع بالتعامل معها بكل مسؤولية لضمان تحقيق الاهداف المنشودة للجميع موضحا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات الصيف بطريقة معقولة .