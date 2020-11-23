المياه توقف إجراءات الحجز على أموال المواطنين في ظل الجائحة

عمان- الغد- أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان الى جميع ادارات وشركات المياه بايقاف جميع عمليات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين المترتبة نتيجة تراكم اثمان المياه الى اشعار اخر بهدف التخفيف على المواطنين والابقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا ( كوفيد -19) والتطورات الوبائية التي يشهدها العالم والاردن.

وشدد الوزير على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاخوة المواطنين الراغبين في تسديد وتسوية الالتزامات المترتبة عليهم والتيسير عليهم وفق أقصى الامكانيات المتاحة .