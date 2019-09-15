توقيف صاحب صهريج لبيعه مياها غير صالحة للشرب

عمان – ضبط مكتب حماية بيئة البلقاء بالتعاون مع المنسق الأمني في وزارة المياه والري، صاحب صهريج لبيعه مياها غير صالحة للشرب، وتحويله للقضاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: بناء على معلومات وردت للمكتب، جرى تنسيق حملة أمنية لضبط الصهريج متلبسا بتعبئة مياه غير صالحة للاستهلاك البشري من نبع عين حزيز في وادي شعيب، وحجز الصهريج وسائقه وتسليمه للمركز الامني وإعداد الضبوطات بالواقعة وإحالة ملف القضية للقضاء.

وثمنت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري التعاون البناء والمثمر مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة، مشيرة إلى أن المادة 30 من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة، وذلك بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة ثلاثة آلاف دينار.

ودعت الوزارة المواطنين للابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوى الموحد 117116، مشددة على انها لن تسمح لأي اعتداءات واتخاذ أشد العقوبات تغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها.

ونبهت المواطنين لعدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة لأنها تكون عادة غير مطابقة للمواصفة ما يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة.(بترا)