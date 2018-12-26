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المياه: حملة أمنية لإزالة اعتداءات متكررة في الزرقاء

منذ 11 دقيقة
وصلات غير مشروعة على خطوط مياه رئيسية -(أرشيفية)
وصلات غير مشروعة على خطوط مياه رئيسية -(أرشيفية)

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عمان- الغد-كشفت وزارة المياه والري / سلطة المياه بالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا انها نفذت حملة لإزالة الاعتداءات المتكررة على طول مسار خط ناقل الكريدور / الحلابات الممتد لمسافة تزيد على 80 كيلومترا قطر 600 ملم بمرافقة أمنية من قوات الدرك والامن العام وعدد من اصحاب الاختصاص والتي كانت تسحب الالاف المترات المكعبة من مياه الشرب.

وبينت الوزارة / سلطة المياه أن الحملة تمكنت من إزالة الاعتداءات المتكررة على الخط من خلال تركيب مفتاح 8 انش على الخط في المنطقة الواقعة بالقرب من جسر الحلابات منطقة الكسارات، وكذلك اعتداءين في منطقة شويعر لتعبئة الصهاريج ضمن مسار الخط واستخدام المياه بطريقة مخالفة لسقاية المواشي وغيرها من الاستخدامات، حيث تم اعادة تصويب الوضع وتسيير فرق تفتيشية بالتعاون مع الاجهزة الامنية لضبط المتلاعبين بالخط.

وشدد مصدر مسؤول ان الوزارة / سلطة المياه لن تتهاون في القيام بواجبها حتى يتم تطبيق كافة العقوبات بحق المخالفين مشيدا بتعاون الاجهزة الامنية لتطبيق احكام القانون.

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