المياه: حملة في الشونة الجنوبية تكشف عن اعتداءات كبيرة (صور)

عمان- الغد- نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه في محافظة البلقاء /ادارة مياه الشونة الجنوبية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة، تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل المزود لمناطق الشونة الجنوبية وخاصة المناطق الجديدة والمناطق المحاذية لجسر الملك حسين تمثلت بسحب 8 خطوط لتزويد مزارع وري اشجار وتعبئة برك زراعية بأقطار مختلفة بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدة ان الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق، مؤكدة ان هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

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وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين.