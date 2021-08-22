المياه: حملة لإزالة اعتداءات بمنطقة وادي ابو خشيبة في وادي الأردن

عمان- الغد- نفذت وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن مديرية الاعتداءات شمال البحر الميت وبالتنسيق مع مديرية الامن العام ومركز امن البحر الميت والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة في منطقة وادي خشيبة تمكنت من خلالها ضبط اعتداءات على الخط الناقل تسبب بإغلاق الاحواض الترسيبية للمياه واغلاق الخطوط الرئيسية والتي تعتبر من المصادر الرئيسية لتزويد مياه الشرب.

وبالتفاصيل بينت الوزارة / سلطة وادي الاردن ان الاعتداء على مصب المياه في وادي خشيبة جنوب منطقة المياه الساخنه وتحويل مسار المياه وبناء اقامة استراحة وعمل حاجز ترابي لتجميع المياه لتربية الاسماك (بركة تجميعية) وبناء مرافق صحية و برك سباحة دون مراعاة لشروط الترخيص والسلامة العامة و تصريفها الى الوادي مما شكل مكرهة صحية وتلويث هذا المصدر المائي الهام وكذلك استخدام المنشآت العائدة لسلطة وادي الاردن والمستخدمة لنقل المياه والمغذية لمحطة الزارة ماعين بطريقة مخالفة وايضا الحيلولة دون قيام موظفي سلطة وادي الاردن من دخول الوادي لغايات التنظيف والصيانة .

واضافت انه تم ازالة كل مخلفات الاعتداء وبقايا المنشأت والمخالفات وتنظيف الوادي وتصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

واكدت وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن ان مثل هذه الاعتداءات تعتبر من التحديات التي تواجهها لضمان انتظام تامين المواطنين والمزارعين باحتياجانهم على حد سواء.