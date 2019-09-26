“المياه”: ردم بئر وخزانات مخالفة بحملة في وادي السير (صور وفيديو)

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها نفذت بالتعاون مع شركة مياه الاردن “مياهنا”، ومدعي عام غرب عمان، ومديرية الامن العام /شرطة جنوب عمان، وقوات الدرك، والادارة الملكية لحماية البيئية، ومديرية الاحواض الجوفية، ومديرية المشاغل المركزية، وحوض مياه الجيزة، حملة على منطقة وادي السير لضبط الاعتداءات المتكررة لمخالفات تتعلق بحفر آبار مخالفة وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها من الآبار المخالفة، وقامت بردم عدد من الابار المخالفة وحجز ومصادرة المضخات المخالفة.

واكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة مستمرة بفاعلية، مبينة ان الحملة وبناء على معلومات بوجود ابار مخالفة مجددا في منطقة وادي السير، داهمت الموقع بمرافقة قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح أمس الاربعاء وتم ضبط حفر بئر مخالف محفور داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير التي تضخ المياه للمواطنين على عمق كبير موصول بغاطساتين كبيرتين تضخان المياه عبر خطوط اقطار (2 انش) و(1 أنش ) بطول نحو (15) متر لتصب في خزانين خارج المنزل يتسعان لكميات كبيرة يتم تعبئة المياه منهما لعدد من الصهاريج المخالفة دوريا وتم حجز المعدات المضبوطة واعداد ضبوطات بالواقعة وتحويلهم للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.

وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه ان المنزل العائد للمعتدي عدة مرات تم ضبطه اكثر من مرة وجرى ردم الآبار المخالفة له وتوقيفه عدة مرات عدة ولفترات طويلة وبعد اخذ تعهدات قانونية ومالية بقيم عالية الا انه عاود الامر مجددا مؤكدة انه سيتم متابعة الامر مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال التحقيق وضبط المعتدي ومحاسبة كل المتورطين بالامر، واشارت الى انه تم ردم البئر المخالف وكذلك ردم الخزانات الاسمنتية المخصصة لبيع المياه المخالفة.

واضافت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبىء من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز الصهاريج وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.