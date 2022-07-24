المياه: سدّا الموجب والواله شبه جافين

قالت وزارة المياه والري إن التخزين الحالي لجميع السدود في المملكة يبلغ 59 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 21 بالمئة، وهو مشابه أو قريب لما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ 57 مليون متر مكعب وبنسبة تخزين كلية 20,3 بالمئة.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن توزيع المياه المخزنة في السدود العام الحالي مختلف عما كان عليه العام الماضي، وبخاصة الجنوبية منها والتي تستخدم لغايات الشرب.

وأوضحت أن التخزين في سد الموجب العام الماضي للفترة نفسها كان 1,340 مليون متر مكعب بنسبة 5,43 بالمئة، فيما يبلغ التخزين حاليا في السد ذاته 196 ألف متر مكعب وبنسبة 0,8 بالمئة، وفي سد الواله بلغ التخزين العام الماضي 1,663 مليون متر مكعب بنسبة 6,63 بالمئة، وحاليا 0,706 ألف متر مكعب بنسبة 2,8 بالمئة وهو ما يعني أن هذين السدين شبه جافين.

وأضافت أن التخزين في سد الوحدة سجل العام الماضي 7,981 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 7,5 بالمئة، وحاليا 11,592 مليون متر مكعب وبنسبة 10,9 بالمئة.

وأشارت إلى أن التخزين في سد التنور حاليا يبلغ 3 آلاف متر مكعب (قريب من الصفر المئوي)، فيما كان تخزينه العام الماضي 186 ألف متر مكعب وبنسبة تخزين 0,78 بالمئة، وسد اللجون 77 ألف متر مكعب (حاليا) وبنسبة 7,7 بالمئة، فيما سجل العام الماضي للوقت نفسه 160 ألف متر بنسبة تخزين 16,05 بالمئة، وسد الكرك 140 ألف متر مكعب (حاليا) بنسبة 7 بالمئة، مقارنة مع 169 ألف متر مكعب العام الماضي وبنسبة 8,44 بالمئة.

ولفتت إلى أن تخزين سد العرب العام الحالي حاليا يبلغ 7 ملايين متر مكعب بنسبة تخزين 41,7 بالمئة مقارنة مع 4,793 مليون متر مكعب العام الماضي وبنسبة تخزين 28,55 بالمئة، وسد شرحبيل العام الحالي 1,463 مليون متر مكعب بنسبة 36,9 بالمئة، مقارنة مع 1,115 مليون متر مكعب العام المضي بنسبة تخزين 28,12 بالمئة، وسد كفرنجة تخزينه الحالي 2,635 مليون متر بنسبة تخزين 33,8 بالمئة مقارنة مع 3,087 مليون متر العام الماضي بنسبة 39,58 بالمئة.

ويبلغ تخزين سد الملك طلال (حاليا) 30,030 مليون متر مكعب بنسبة 44,8 بالمئة، مقارنة مع 33,275 مليون متر العام الماضي بنسبة تخزين 49,66 بالمئة، وسد شعيب تخزينه الحالي 456 ألف متر مكعب بنسبة 36,4 بالمئة، مقارنة مع 93 ألف متر العام الماضي بنسبة 7,44 بالمئة، وسد الكفرين تخزينه الحالي 4,547 مليون متر مكعب بنسبة 53,8 بالمئة، مقارنة مع 3,027 مليون العام الماضي بنسبة تخزين 35,81 بالمئة، وسد زرقاء ماعين تخزينه الحالي 184 ألف متر مكعب بنسبة تخزين 9,2 بالمئة، مقارنة مع 228 ألف متر العام الماضي بنسبة 11,42 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهطولات المطرية خلال الموسم الماضي سجلت انخفاضا واضحا بسبب التغيرات المناخية، مع تذبذب في توزيع هطول الأمطار على المناطق، خصوصا الجنوبية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وتباعد الهطولات زمنيا.

وأوضحت أن الهطول كان في المنطقة الشمالية بنسبة 75 بالمئة من معدلاتها، في حين كان الهطول على منطقة الوسط جيدا بنحو 86 بالمئة، أما المناطق الشرقية فسجلت نحو 42 بالمئة، والمناطق الجنوبية 47 بالمئة، والأغوار الجنوبية 39 بالمئة من معدلاتها. (بترا)