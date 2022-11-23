المياه: ضبط اعتداءات على مصادر المياه في المزار الشمالي  

ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على مصادر المياه في المزار الشمالي في اربد، تمثلت بسحب مئات الأمتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة من خطوط مياه رئيسية، تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة ومعامل طوب.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى فصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة، يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.- (بترا)

