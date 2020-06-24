“المياه”: ضبط شاحنة جديدة محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة في الهاشمية

عمان- الغد- ضبطت وزارة المياه والري شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من اراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا بهدف بيعها بطريقة مخالفة والتي تشكل خطرا بتلوث البيئة وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة ولاذ السائق بالفرار وتم حجز الشاحنة والتحفظ عليها و اعداد الضبوطات الخاصة وضبط حفارة تقوم بالحفر المخالف، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك التعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات ومديرية شرطة محافظة الزرقاء/ رئيس مركز امن الهاشمية الرائد محمد حماد ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة واثناء جولة تفتيشية على المنطقة.

وبين مصدر مسؤول ان الوزارة انه وفي تمام الساعة الحادية عشرة انه من صباح اليوم الاربعاء 24 حزيران 2020 تم ضبط شاحنة في منطقة الهاشمية اثناؤ جولة امنية برئاسة متصرف اللواء د. مالك خريسات مدير مركز امن الهاشمية الرائد محمد حماد ومدير مديرية المشاغل المركزية م. عماد النتشة وكوادر الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تم ضبط الشاحنة المحملة بحجر البازلت نوع مرسيدس وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية وضبط الحفارة واستكمال الاجراءات لاحالة ملف القضية للجهات القضائية .



وثمنت وزارة المياه والري جهود متصرف اللواء ومدير مركز امن الهاشمية وكافة مرتبات الامن العام في محافظة الزرقاء ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشأتها واكدت الوزارة على انها ستواصل جهودها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية خاصة وزارة الداخلية والامن العام لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) .