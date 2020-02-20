المياه: ضبط عدد كبير من الاعتداءات في الرصيفة (صور وفيدو)

عمان- الغد- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن مياهنا /مديرية مياه الرصيفة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء الرصيفة وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبإسناد من مديرية الامن العام/ شرطة لواء الرصيفة في لواء الرصيفة، عن ضبط عدد كبير من الاعتداءات والاستخدام غير المشروع للمياه منها سحب مياه مخالفة وعبق بعدادات ووصلات منزلية مخالفة تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه تزيد على (200) م3 /ساعة، حيث تم ازالة الاعتداءات وعمل الضبوطات الخاصة بالوقائع ليتم احالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

وبالتفاصيل، قال مصدر مسؤول في الوزارة انه واستكمالا لحملة إحكام السيطرة في جميع المناطق وبناء على معلومات توفرت لمدير خدمات مياه الرصيفة م. محمد سلمان من مصادر قامت الوزارة بتنسيق حملة امنية في لواء الرصيفة حي الرشيد اسفرت عن ضبط اعتداء من خلال سحب خط قطر (2) انش لتزويد (70) منزلا بطريقة مخالفة وكذلك ضبط خطوط ثلاثة ارباع انش تزود (8) منازل اضافة الى قيام (10) منازل اخرى بسحب خطوط قطر (نصف انش ) بطريقة مخالفة و عمليات عبث مقصود بعدادات عدد (5) حالات حيث تم اعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء.

واشاد المصدر بالجهود المساندة من قبل وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وقوات الدرك لاسناد جهود موظفي مياه الرصيفة وكافة موظفي قطاع المياه والطواقم المعنية بتنفيذ الحملة مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين.

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