المياه: ضبط مزرعة تسرق حصص المواطنين في عين الباشا (فيديو)

عمان- الغد- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري بالتنسيق وزارة الداخلية /متصرف لواء عين الباشا ورئيس مركز امن عين الباشا والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومديرية مياه عين الباشا وبأسناد من مديرية الامن العام ضبط اعتداء لتزويد مزرعة وحظيرة مواشي من احد الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداء في منطقة عين الباشا نتيجة تراجع كميات المياه المزودة للمواطنين تم تنسيق حملة امنية بالتنسيق مع متصرف اللواء ورئيس مركز امن عين الباشا حيث تم فصل الخط المسحوب لمسافة 1كم من خط (4انش) لتزويد مزرعة تعود للمدعو ( أ.ع. م.ف) واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لأستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .

وشددت الوزارة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية والحكام الاداريين ورؤساء المراكز الامنية وكافة المرتبات الامنية و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية .