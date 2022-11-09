المياه: ضبط 8 اعتداءات في الشونة الجنوبية

ضبطت وزارة المياه والري خلال حملة نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، 8 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية/ الرامة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الاعتداءات تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع موز وبرك ومغاسل سيارات بطريقة غير قانونية ومخالفة، تسحب من حصص المواطنين المخصصة لمياه الشرب بكميات كبيرة.

واضافت أنه جرى فصل الاعتداءات، وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، لتحويلها للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة، أن الحملة مستمرة في جميع مناطق المملكة للتصدي لمثل هذه الاعتداءات.